В Рузском муниципальном округе полностью восстановили энергию

В Подмосковье власти, энергетики и спасатели, а также другие оперативные службы продолжают восстанавливать электросети, которые оказались оборваны из-за непогоды в ночь на 2 мая. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев сообщил , что на его территории все потребители уже получают энергию.

По состоянию на 19:30 по московскому времени в Рузском снова потребители подключены к энергосети. При этом специалисты «Россети Московский регион» продолжают выполнять точечные заявки, которые им поступают.

«Если по каким-то причинам у вас все еще нет электричества, то сообщайте об этом по указанным ниже номерам телефонов», — обратился Горбылев к населению Рузского муниципального округа Подмосковья.

Оставить заявку об отсутствии энергии можно в единую диспетчерскую Рузского округа: 8-496-275-05-05 или в диспетчерскую ПАО «Россети»: 8-800-700-40-70.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что днем 4 мая на большей части региона энергия уже была восстановлена. Однако эксперты не прекращают работы до момента, пока все поломки не будут полностью устранены.