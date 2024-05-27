сегодня в 22:08

В Рузе начали строить котельную для обеспечения нужд центра ментального здоровья

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило извещение о начале строительства блочно-модульной котельной для ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 4». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Новую котельную для медучреждения начали возводить в селе Покровское на территории городского округа Руза. Застройщиком выступает ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» Рузского округа.

Объект строится в рамках реализации госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Котельная площадью 90 кв. м обеспечит теплом и горячей водой центр ментального здоровья села Покровское. Порядка 101 куб. м природного газа в сутки будут расходовать для обеспечения энергоресурсами подопечных больницы.

Одноэтажное здание обустроят из 5 блок-контейнеров. В блоке БК-1 будут хранить жидкое топливо. Согласно проекту, два котла марки «LAVART Reverse 500» номинальной мощностью 1,5 тыс. кВт каждый будут работать на природном газе низкого давления.

Завершить строительство планируют в декабре 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.