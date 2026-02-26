В России с 1 марта изменят сроки оплаты ЖКХ и запретят автосписания

Член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев рассказал о ключевых изменениях в законодательстве с 1 марта 2026 года. Нововведения затронут оплату ЖКХ, онлайн-подписки и оформление вывесок, сообщает Sputnik .

С 1 марта срок оплаты коммунальных услуг перенесут с 10 на 15 число месяца. Одновременно квитанции будут направлять до 5 числа. По словам Тортева, это синхронизируют с датами выплаты зарплат и поможет снизить просрочки.

«Теперь платить за квартиру, свет, воду и отопление нужно до 15 числа каждого месяца, а не до 10. Правда, одновременно сдвинется и дата получения квитанций. Управляющие компании и ТСЖ будут направлять их до 5 числа», — пояснил собеседник.

Также вводится защита от автоматических списаний за онлайн-подписки. Речь идет о маркетплейсах, онлайн-кинотеатрах, музыкальных сервисах, образовательных платформах и мобильных приложениях.

«Раньше многие сервисы продолжали списывать деньги, даже если банковская карта была удалена из личного кабинета. Они ссылались на то, что формально подписка не отменена. Однако с 1 марта если деньги продолжат списывать, то потребитель получит право пожаловаться в Роспотребнадзор, взыскать сумму списания и даже штраф», — подчеркнул он.

Кроме того, изменятся требования к использованию иностранных слов на вывесках. Иностранный текст должен соответствовать русскому по смыслу и оформлению. Исключение сделают для зарегистрированных товарных знаков. Названия новых жилых комплексов в рекламе разрешат писать только кириллицей.

