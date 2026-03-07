В России разрешили отключать газ в квартирах за постоянные нарушения правил

С 1 марта в России вступили в силу новые правила, позволяющие газовым службам отключать абонентов за систематические нарушения эксплуатации оборудования. Эта мера призвана повысить безопасность и уменьшить количество аварий, сообщает Газета.Ru .

Как рассказала кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Люза Байгузина, под систематическими нарушениями подразумеваются повторяющиеся случаи несоблюдения договорных обязательств и правил эксплуатации газового оборудования. В том числе несвоевременное обслуживание и ремонт техники, использование неисправных приборов, а также отказ хозяев жилья пускать специалистов для проверки оборудования.

Процедура отключения не происходит мгновенно и состоит из нескольких этапов. Сначала газовая служба уведомляет потребителя о нарушениях и предупреждает о возможном ограничении подачи газа. Потом абоненту устанавливают срок на устранение проблем. Если требования не выполняются, подача газа может быть приостановлена. При этом у потребителя есть право оспорить решение в суде.

Введение этой нормы рассматривается как один из инструментов повышения безопасности в жилом секторе и предотвращения возможных происшествий с газом.

