В России призвали вернуться к установке стальных дверей в подъездах

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что России следовало бы вернуться к опыту установки стальных дверей в подъездах, так как они надежны, практичны и просты в обслуживании, сообщает РИА Новости .

С 2015 года для отделки входных дверей в Москве нужно применять так называемые светопрозрачные конструкции. Считается, что это безопаснее стальных дверей. Этот опыт распространился и на остальные регионы.

По словам Колунова, такие двери не отличаются практичностью и долговечностью. Он отметил, что они плохо себя зарекомендовали.

«Стекла часто разбиваются, если мы не говорим о бронестеклах, которые очень недешевые, часто пачкаются и так далее», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что некоторые жильцы не ограничиваются обустройством только своих квартир и начинают использовать лестничные клетки и приквартирные холлы в качестве дополнительного хранилища, наполняя пространства мебелью, колясками, велосипедами, резиной для автомобиля и другими предметами, на которые нет места внутри квартиры.