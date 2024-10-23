Более чем в 4,3 МКД Подмосковья устранили захламление мест общего пользования

Некоторые жильцы не ограничиваются обустройством только своих квартир и начинают использовать лестничные клетки и приквартирные холлы в качестве дополнительного хранилища, наполняя пространства мебелью, колясками, велосипедами, резиной для автомобиля и другими предметами, на которые нет места внутри квартиры. Но такие действия недопустимы, так как это — нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах несут ответственность управляющие компании. Они обязаны следить за соблюдением нормативно-правовых актов, включая требования в отношении противопожарных и санитарных норм.

Так, с начала текущего года силами управляющих организаций на территории региона ликвидировано захламление межквартирных холлов и мест общего пользования более чем в 4,3 тыс. многоквартирных домов.

Если в вашем подъезде соседи хранят свои вещи за пределами квартиры, то нужно обращаться в свою УК или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.