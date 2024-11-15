В Рошале улучшат качество содержания территорий во дворах

Заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов проверил содержание территории во дворах в городе Рошаль. В топ адресов по обращениям жителей попал двор по адресу: улица Химиков, д. 12 и 12а. Вместе с представителями территориального управления Василий Колосапов совершил обход с целью выявления проблемных моментов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Согласились с тем, что уборка не производится на регулярной основе. Все недочеты зафиксированы в протокол и будут направлены для отработки в курирующее управление», — написал Василий Колосапов в своем телеграм-канале.

В ходе обхода Василий Косолапов посетил также двор дома 40 по улице Урицкого.

Со слов жителей, здесь ситуация с чистотой на придомовой территории стала гораздо лучше. Нет жалоб и на уборку в подъездах. Жители положительно оценили работу по капитальному ремонту их дома. Василий Косолапов поручил восстановить снегозадержатель на крыше. Об этом его попросили жильцы дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.