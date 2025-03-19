В РФ продлили решение об отмене повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ

Российское правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к выросшей ключевой ставке ЦБ РФ, сообщает пресс-служба кабмина.

В этом и следующем году при расчете пеней и штрафов в стране за основу будут брать ключевую ставку в 9,5% годовых, которая была актуальна на 27 февраля 2022 года. Данное решение распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января текущего года.

По Жилищному кодексу страны размер пеней за неполную и несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты, она считается от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Но при сегодняшний ключевой ставке максимальный уровень пеней мог бы оказаться несоразмерным платежам за ЖКУ, поэтому для расчета за просрочку решено использовать значение ставки, которое было до повышения.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что изменения климата и колебания температуры сильно влияют на жилье и коммунальные услуги в России. Хотя зимы стали теплее и, казалось бы, это снижает потребление энергии для отопления, люди все чаще получают высокие счета. Это связано с несколькими причинами. Так, важны не только температура, но и качество зданий.