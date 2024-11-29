В Реутове вдвое снизилось количество жалоб жителей на отопление

Час ЖКХ прошел в администрации Реутова. На нем рассмотрели вопросы, касающиеся установки системы Глонасс на снегоуборочную технику, ремонта лифтов, уборки и благоустройства территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Директор МЦУР Ксения Кравченко рассказала, что количество жалоб на отопление в квартирах в ноябре снизилось вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Около 200 сообщений поступило от жителей Реутова, все проблемы устранены. В основном, они были связаны с наличием воздушных пробок в системе отопления.

В Реутове к началу отопительного сезона получены паспорта готовности на 386 многоквартирных домов. Кроме того, отремонтированы и подготовлены к зиме девять котельных. В северной части города заменены 2 км теплосетей, к ним уже присоединили котельную и 80 домов.

В следующем году будут заменены трубы на южной стороне города, капитальный ремонт проведут в двух городских котельных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.