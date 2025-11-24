В Реутове проходит масштабная модернизация системы теплоснабжения

В Реутове продолжаются плановые мероприятия по комплексной модернизации тепловых сетей, необходимость в которой назрела в связи с длительным сроком эксплуатации предыдущей инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

О ходе работ рассказал глава города Филипп Науменко. «Централизованное теплоснабжение — одна из важнейших систем, влияющих на развитие города и благополучие населения», — подчеркнул Филипп Науменко. Он отметил, что предыдущая масштабная реконструкция сетей проводилась в Реутове еще в 70-х годах прошлого века, и для обеспечения надежности и безопасности требовалась их плановая замена. В текущем году в рамках проекта ведется замена более 2,4 км изношенных трубопроводов.

На сегодняшний день работы на ключевых участках — Юбилейном проспекте, а также на улицах Головашкина и Кирова — находятся на завершающей стадии. Уже полностью демонтированы временные наземные конструкции, а тепло и горячая вода в дома жителей поступают по новой, современной тепломагистрали. Специалисты приступили к этапу благоустройства прилегающей территории. Несмотря на прогнозируемое ухудшение погодных условий, все допустимые сезонные виды работ будут выполнены.

Все мероприятия осуществляются в строгом соответствии с утвержденным графиком. Применение современных технологий и материалов при проведении комплексной модернизации позволит значительно повысить безопасность эксплуатации системы и минимизировать риски перебоев в поставке тепла для населения. Планируется завершить все работы к второму кварталу следующего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал