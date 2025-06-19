В рамках президентской программы в деревне Малые Дубравы Сергиева Посад строят газопровод

Строительство ведется специалистами АО «Мособлгаз» в рамках президентской программы социальной газификации, которая предусматривает строительство газопроводов до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Проект реализуется на территории Московской области с июня 2021 года, а с марта 2022 года программа стала бессрочной, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Новый распределительный газопровод, протяженностью 2400 м, позволит подвести голубое топливо к домам 30-ти жителей. Трасса газопровода уже спроектирована и согласована, сейчас в деревне идут земляные работы и монтаж газопровода. Далее специалистам предстоит протестировать оборудование.

Газовики работают здесь, в том числе, и методом горизонтально направленного бурения. Этот метод очень удобен, когда строить газопровод необходимо вдоль или через дорогу. Таким образом дорожное покрытие остается в целости и сохранности, без повреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.