В Раменском планируют построить блочно-модульную котельную в 2025 году

В округе Раменский в следующем году планируют построить блочно-модульную котельную, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта для ГБСУ СО „Денежниковский психоневрологический интернат“ в Раменском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Строительство блочно-модульной котельной с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта для ГБСУ СО Московской области „Денежниковский психоневрологический интернат“ по адресу: Московская область, Раменский городской округ, п. Денежниково, дом № 24».

Завершить работы планируется в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.