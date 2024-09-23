В Раменском округе объявлен конкурс на строительство участков тепловых сетей

В Раменском городском округе объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству местных трубопроводов горячей воды, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«В ходе выполнения работ в 2025 году планируется построить 3051,5 м. тепловых сетей», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство участков тепловых сетей по адресу: Раменский г. о., с. Быково, усадьба Быково.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Раменский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.