В Раменском округе 13 ноября пройдет плановое отключение электроэнергии

Энергетики компании «Россети Московский регион» проводят плановые работы по повышению надежности электроснабжения. В связи с этим 13 ноября планируется отключение электроэнергии в населенных пунктах Раменского округа, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики произведут отключение на период до шести часов в промежутке с 8:00 до 20:00 для проведения работ на энергооборудовании.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации вы можете обратиться на сайт «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. В этом же разделе вы можете подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.