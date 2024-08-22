В Пушкинском объявлен конкурс на реконструкцию ВЗУ

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции ВЗУ № 18 с установкой станции водоподготовки в городском округе Пушкинский Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Пушкинский», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по адресу: Московская область, городской округ Пушкинский, рп. Правдинский, ул. Лесная».

Выполнение работ планируется завершить в 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.