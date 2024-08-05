В прокуратуре Подмосковья обсудили вопросы исполнения программы капремонта МКД

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В прокуратуре Московской области под председательством заместителя начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Андрея Скрыпника состоялось совещание, посвященное вопросам исполнения программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В мероприятии приняли участие заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Евсеев, первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Александр Шаповалов и руководители подрядных организаций.

В ходе совещания обсуждены проблемы, возникающие при проведении работ, особое внимание уделено соблюдению подрядными организациями установленных сроков выполнения капитального ремонта многоквартирных домов.

По итогам совещания разработан комплекс организационно-практических мер, направленных на разрешение имеющихся проблем при организации и проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Кроме того, руководителям подрядных организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства в указанной сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.