В Приморье полностью восстановили электроснабжение

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В Приморском крае полностью восстановили подачу электроэнергии, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

Энергетики вместе со смежными сетевыми организациями работали в течение ночи и постепенно подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей.

По состоянию на утро 17 августа все потребители подключены. Отмечается, что электросетевой комплекс Приморья работает в штатном режиме.

Ранее глава региона Олег Кожемяко сообщал, что в Приморском крае почти полностью восстановили электроснабжение.

Владивосток и почти весь Приморский край остались без света после плановой тренировки энергетиков по отработке нештатной ситуации с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи.