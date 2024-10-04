В приложении «Добродел» появился график отопления в Подмосковье

Узнать дату запуска отопления по конкретному адресу теперь можно в приложении «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Важно, чтобы жители Подмосковья могли без посещений ведомств и лишних звонков получать как госуслуги, так и необходимую информацию. Именно поэтому мы продолжаем дополнять «Добродел» новыми сервисами. Теперь пользователи приложения могут в считанные секунды узнать график запуска отопления в своем доме», — рассказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы узнать дату запуска отопления по конкретному адресу, необходимо авторизоваться в приложении «Добродел», перейти в раздел «Услуги» — «График отопления», ввести адрес и посмотреть информацию.

Также можно подписаться на уведомления по адресу, чтобы заранее получать информацию о запуске и отключении отопления в доме. Каждый пользователь может выбрать до пяти адресов для оформления такой подписки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.