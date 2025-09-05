В Подольске завершили благоустройство двора на Почтовой улице

В Подольске в микрорайоне Ново-Сырово завершили благоустройство дворовых территорий на улице Почтовой. Работы охватили три многоквартирных дома 11, 13 и 15, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Комплексное обновление территории включало несколько видов работ. В том числе модернизацию тротуаров, в ходе которой обновили 718 кв. м новых тротуаров с установкой бортового камня. Отремонтировали 67 кв. м проложенных ранее дорожек. Создали новые пешеходные зоны. Организовали парковочное пространство. Обустроили современную парковку площадью более 671 кв. м.

Построен новый проезд протяженностью более 1297 квадратных метров. Проведенные работы помогли улучшить транспортную доступность к домам.

Обновленные дворы отвечают современным требованиям и обеспечивают удобство передвижения как пешеходов, так и автомобилистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.