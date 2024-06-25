В Подольске установят 713 систем автоматического контроля утечки газа

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В 2024 году в Подольске в рамках выполнения работ по капитальному ремонту инженерных систем фондом капитального ремонта Московской области запланирована установка 713 систем автоматического контроля утечки газа. Об этом сообщает администрация округа.

В целях повышения безопасности при пользовании газовым оборудованием жителям газифицированных многоквартирных домов необходимо устанавливать приборы контроля загазованности.

Неисправные газовые приборы могут послужить причиной аварии, взрыва или пожара. Вовремя обнаруженная утечка газа может спасти жизнь.

Система автоматического контроля утечки газа (САКЗ) предназначена для обнаружения превышения концентрации горючих и токсичных газов в помещении. Система позволит своевременно обнаружить утечку газа и оповестить жильцов об опасности возникновения аварийной ситуации.

За 2022 год уже установлено более 9 тысяч датчиков, а за 2023 порядка 5 тысяч.

Для установки САКЗ в квартирах, находящихся в частной собственности, необходимо обратиться в свою управляющую организацию, либо в филиал «Юг» АО «Мособлгаз».

Справочную информацию по установке САКЗ можно получить в отделении АО «Мособлгаз» филиал «ЮГ» и по телефону: 8 (495) 122-40-04.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.