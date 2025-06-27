В Подольске с начала текущего года 50% МКД прошли техобслуживание АО «Мособлгаз»

В Подольске с начала текущего года 50% многоквартирных домов прошли техническое обслуживание специалистов АО «Мособлгаз», заключены договоры, чтобы обеспечить исправность газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего 68 насёленных пунктов городского округа вошли в программу социальной газификации. За 4 года построено более 1600 распределительных газопроводов, это почти 30 км. В ближайшее время планируется построить еще 45 км. Газифицированы 176 домов. Жители Подольска подали более 1300 заявок на газификацию в 175 СНТ.

Недавно вопросы газификации, заключения договоров, эксплуатации оборудования задали жители на встрече с представителями АО «Мособлгаз». Приоритетной стала тема безопасности.

Сотрудники АО «Мособлгаз» ответили на вопросы жителей по эксплуатации газового оборудования, об алгоритме действий при утечке газа и о порядке оплаты услуг за ресурс.

«Формат встречи для меня очень удобный. Я пенсионерка, с интернетом не очень, а здесь, при личном общении, мне ответили на все вопросы», — сказала Ирина Кузнецова.

Все пожелания и вопросы от жителей взяты на контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.