В Подольске отремонтируют дома культуры в 2026 году

В Подольске в 2026 году планируют провести цифровую трансформацию четырех домов культуры, обновить фасады зданий нескольких домов культуры, провести модернизацию систем отопления, вентиляции и кондиционирования в драматическом театре, а также отремонтировать кровлю и актовый зал Дома культуры имени Карла Маркса. Это лишь часть масштабных работ. Об этом 16 декабря на профильном часе сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. На совещании подвели итоги года в сфере культуры и обсудили планы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Особое внимание уделяем цифровой трансформации. В этом году ДК «Октябрь» и КПЦ «Дубровицы» вошли в десятку лучших участников областного проекта «50 умных ДК»: обновлены навигация, афиши, форма сотрудников, внедрены цифровые сервисы, включая платформу «Открытый ДК». В 2026 году к проекту «100 умных ДК» присоединятся еще четыре учреждения. Вместе мы создаем не просто пространства для досуга, а живые и современные центры культуры», — сказал Артамонов.

В течение уходящего Год защитника Отечества в округе провели десятки памятных и праздничных мероприятий, особое внимание уделили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ярким событием стал фестиваль «Славянское подворье», который собрал более 50 тысяч гостей.

Артамонов отметил, что культура — это не только события, но и инфраструктура. Парки, библиотеки, ДК, музеи, театр, филармония, школы искусств требуют внимания.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.