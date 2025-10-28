В Подольске отремонтировали 12 подъездов и установили новые лифты

В Подольске по программе «Формирование современной комфортной городской среды» в текущем году привели в порядок 12 подъездов, из них семь уже приняты комиссией и старшими по домам, еще пять проходят приемку. Также установили новые лифты в восьми многоквартирных домах при поддержке фонда капитального ремонта Московской области. До 2028 года в округе заменят еще 79 единиц лифтового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отремонтировали стены и потолки, перила, заменили почтовые ящики, осветительные приборы, оконные блоки, напольную плитку на первых этажах. Выполнили работы и на входных группах, обновили козырьки, установили светильники, при необходимости поменяли и входные двери. Власти округа покрывают из бюджета городского округа 30% стоимости таких работ.

«В десяти подъездах обновление завершим в течение двух месяцев. В перечень работ входят покраска стен и потолков, восстановление и замена дверей, перил, почтовых ящиков, установка энергосберегающего освещения, а также замена оконных блоков при необходимости. Обновленные подъезды — это не только внешний вид, но и удобство, безопасность, комфорт для жителей. Делаем наш округ современнее и уютнее для всех подольчан», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать внимание на жалобы жителей на лифтовое оборудование, даже если по регламенту его еще рано менять. Он отметил, что регламент не всегда отражает реальное состояние дел.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.