В Подольске котельную на ул Фруктовой запустят до начала отопительного периода

В Подольске завершается строительство газопровода для котельной многоквартирного дома № 19 на улице Фруктовая. Новую котельную планируют запустить до начала отопительного периода. После завершения всех работ по строительству газопровода приступят к благоустройству территории, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты подрядчика Мособлгаза АО «Газстрой» проложили около 300 м газопровода среднего давления. Часть работ выполнили методом горизонтально направленного бурения. В месте пересечения с теплотрассой газовую трубу поместили в специальный стальной футляр.

С момента строительства дом отапливался углем. Теперь в квартирах станет теплее и комфортнее.

Работы проводят по программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Также в Подольске более 1 000 частных домов в округе газифицированы по президентской программе. За четыре года действия программы в городском округе подписано почти 2 тыс. договоров на догазификацию домовладений, осуществлено более тысячи пусков газа, из них 25 — с использованием региональных мер поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.