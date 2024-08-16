В Подольске и Раменском подвели итоги капремонта в многоквартирных домах

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает активно реализовывать программу капитального ремонта многоквартирных домов. Значительные изменения в жилищном фонде уже заметны в городских округах Подольск и Раменское, где проведены масштабные работы по обновлению инфраструктуры жилых зданий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В городском округе Подольск завершены капитальные ремонты в 111 многоквартирных домах, в ходе которых были проведены следующие работы:

Ремонт кровель в 9 домах;

Обновление внутренних инженерных систем в 56 домах;

Замена лифтового оборудования — 11 лифтов (в 5 домах);

Ремонт систем газоснабжения в 6 домах;

Ремонт фасада одного дома.

В Раменском округе работы по капитальному ремонту охватили 91 многоквартирный дом. Среди выполненных задач:

Замена внутренних инженерных коммуникаций в 75 домах;

Ремонт систем газоснабжения в 57 домах;

Обновление кровель в 4 домах;

Ремонт фасадов в 13 домах;

Замена 2 лифтов в 2 многоквартирных домах.

«Мы активно работаем над выполнением плана капитального ремонта на 2024 год. Уже сегодня видны значительные результаты, что подтверждает наши усилия по улучшению жилищных условий в регионе. Мы продолжаем наращивать темпы, чтобы завершить запланированные работы в срок и обеспечить жителям комфорт и безопасность», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Контроль за выполнением работ осуществляется экспертами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», которые ежедневно следят за соблюдением строительных норм и правил.

Жители Подмосковья могут самостоятельно проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на интерактивной карте фонда капитального ремонта Московской области, доступной на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.