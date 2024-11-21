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В подмосковном селе Атепцево подключены к газу 7 многоквартирных домов

Долгие годы жители многоквартирных домов с. Атепцево по ул. Совхозная пользовались сжиженным привозным газом для бытовых нужд. Для этих целей в 70-х годах были установлены газгольдеры. Со временем оборудование изнашивалось, требовало больших финансовых вложений для содержания и ремонта. Также в жилых домах инженерные сети газоснабжения пришли в непригодное состояние из-за длительной эксплуатации, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского горокруга.

В рамках капитального ремонта, в текущем году были проведены работы по переводу жителей МКД на природный газ, выполнились работы по полной замене внутридомового газового оборудования, согласно новых требований законодательства в 7 многоквартирных домах. В каждой квартире установлены датчики утечки газа, для обеспечения безопасности.

В ноябре текущего года работы завершены в полном объеме, в каждой квартире имеется природный газ. С каждым жителем заключен договор с АО «Мособлгаз» на поставку природного газа для бытовых нужд.

В 2025 году запланированы работы по демонтажу газгольдеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.