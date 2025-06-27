В подмосковном молодежном центре «Патриот» прошел форум «Управдом»

В молодежном центре «Патриот» прошел форум «Управдом», собравший жителей, представителей администрации и управления ЖКХ для обсуждения актуальных вопросов, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

В форуме приняли участие заместитель начальника территориального отдела N°4 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Михаил Бабкин, заместитель главы городского округа Сергей Соин, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта и связи, депутат окружного совета Николай Пушкин, руководитель отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов Галина Гуменюк.

Встреча прошла в формате открытого диалога, что позволило жителям задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы от специалистов.

Центральными темами обсуждения стали муниципальный тариф на жилищно-коммунальные услуги, особенности проведения общих собраний собственников (ОСС) в заочной форме с использованием системы ГИС ЖКХ, а также прогнозируемая стоимость тепловой энергии с 1 июля 2025 года в многоквартирных домах муниципального образования.

Особое внимание было уделено вопросам проведения ОСС в заочной форме через систему ГИС ЖКХ. Жители получили разъяснения о процедуре голосования, о гарантиях прозрачности и легитимности принятия решений.

Обсуждение перспектив изменения стоимости тепловой энергии с 1 июля 2025 года позволило жителям заранее ознакомиться с предварительными расчетами и задать вопросы о возможных мерах поддержки населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.