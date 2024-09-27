В Подмосковья построили 68 подстанций для повышения надежности электроснабжения

Работники АО «Мособлэнерго» с начала года построили и реконструировали 68 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Также в рамках данной производственной программы выполнен ремонт оборудования в 103 электроустановках.

Так, ремонт расположенной на проспекте Ленина в Балашихе трансформаторной подстанции № 451 повысил надежность электроснабжения лицея, травматологического отделения Балашихинской областной больницы, а также ряда многоквартирных домов по Проспекту Ленина. В ТП выполнена замена электрооборудования в распределительных устройствах РУ-6 кВ. Сделана замена вертикальных сборок 6 кВ на камеры КСО с выключателями нагрузки.

Также монтаж 4 ячеек КСО- 399 в рамках замены оборудования в ТП-702 на ул. Рабочей повысила надежность электроснабжения более 5000 жителей поселка Мещерское округа Чехов. От электроустановки запитаны 16 многоквартирных домов, несколько десятков частных домов, магазины и система уличного освещения.

До конца текущего года энергетиками планируется выполнить ремонт оборудования еще 14 объектов на территории Раменского, Солнечногорска, Химок, Истры, Клина, Богородского и Балашихи. В п. Пески городского округа Коломна на воздушной линии электропередачи 10 кВ предстоит установить реклоузер — коммутирующее устройство, которое применяется для автоматического секционирования и точечного отделения поврежденного участка сети.

Всего с начала года работниками электросетевой компании выполнены мероприятия для повышения надежности электроснабжения потребителей на 341 электрообъекте. Ремонты, реконструкция и строительство электросетевого хозяйства проходят в рамках одноименной программы, которая реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. На данный момент программа реализована на 94%.

АО «Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 городских округах Подмосковья. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Также в рамках программы запланировано заменить в 2024 году 97 км проводов и кабеля линий электропередачи.

Мероприятия по повышению надежности проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном, это жалобы на качество электроснабжения. Задача компании — повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.

В Московской области вопросами повышения надежности электроснабжения занимается министерство энергетики. Под его контролем с начала текущего года соответствующие мероприятия выполнили на более чем 130 электрообъектах, построили свыше 40 подстанций. Кроме того, продолжается реконструкция воздушных и кабельных линий электропередачи.