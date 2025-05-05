В Подмосковье завершили основные работы по восстановлению электроснабжения

В ночь с 4 на 5 мая энергетики группы «Россети МР» завершили основные восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных сильнейшим циклоном, обрушившемся на Московскую область в ночь с 1 на 2 мая. В общей сложности восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на сложные погодные условия: ливень, ураганный ветер с порывами до 17 м/с. Единичные повторные нарушения электроснабжения связаны с новыми падениями деревьев из-за пределов охранных зон линий электропередачи из-за шквалистого ветра. Их энергетики устраняют в оперативном режиме.

В полном объеме подано напряжение на все энергообъекты потребителей на западе и северо-западе Подмосковья. В городских округах Истра и Рузский ведется работа по переводу потребителей с резервной на штатную схему электроснабжения. На севере региона помимо округов Пушкинский, Мытищи и Сергиево-Посадский также восстановлено электроснабжение в округах Клин и Талдомский.

Продолжаются восстановительные работы для подключения потребителей в Солнечногорске и Дмитровском городском округе, на который пришелся самый мощный удар стихии. За ночь произведена оперативная перегруппировка сил и средств для скорейшего обеспечения электроэнергией оставшихся отдельных населенных пунктов.

В настоящее время активно ведется работа по отработке заявок в потребительской сети 0,4 кВ, среди которых преимущественно садовые и дачные товарищества. Оказывается помощь в подключении абонентов, самостоятельно обслуживающих свои электросети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.