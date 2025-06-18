В Подмосковье запустили пилотный проект в оптимизации маршрутов коммунальной техники

В рамках Петербургского международного экономического форума 2025 работает стенд Московской области, посвященный передовым технологиям и открытиям года. Регион представил инновационное решение в сфере управления городским хозяйством, разработанное совместно с Яндексом — систему оптимизации маршрутов коммунальной техники Яндекс Вектор. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Мы запустили пилотный проект в 7 муниципалитетах Подмосковья — Ленинском, Истре, Балашихе, Одинцовском, Люберцах, Королеве и Щелково. К системе уже подключены 46 маршрутов, 35 сотрудников и 31 единица техники. Внедрение этой системы в регионе для нас — это не просто локальный успех, а демонстрация нового подхода к управлению городским хозяйством. Уверены, что эта разработка имеет огромный потенциал для масштабирования по всей стране», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Преимущества системы:

повышение точности и эффективности уборки территорий;

экономия ресурсов благодаря оптимизированным маршрутам — снижение расхода топлива и износа техники почти на 20%;

возможность корректировки маршрутов и отслеживания техники в режиме реального времени.

Также на стенде региона впервые представлен роботизированный мини-погрузчик, оснащенный технологией виртуальной реальности — каждый желающий сможет в онлайн режиме попробовать свои силы в уборке двора от снега.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.