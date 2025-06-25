В Подмосковье заключили 1 тыс договоров на техобслуживание газового оборудования

Через региональный портал госуслуг поступило более 1 тыс. заявок на заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования» доступна портале госуслуг Подмосковья в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В течение 10 рабочих дней договор поступит в личный кабинет заявителя. Подписать его можно с помощью Госключа. Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, система предложит оформить ее прямо во время заполнения заявки.

Заключенный договор в электронном виде появится в личном кабинете на регпортале. С ним можно в электронном формате заказать: ремонт или замену газового оборудования, поверку приборов учета газа, возобновление подачи газа после устранения неполадок.

Напомним, электронное заявление могут подать физические лица, которые являются собственниками либо нанимателями жилого дома или квартиры в многоквартирном доме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.