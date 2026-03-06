В Подмосковье за февраль отремонтировали 3,7 тыс лифтов

Коммунальные службы Подмосковья в феврале 2026 года наладили работу около 3,7 тыс. лифтов в многоквартирных домах в рамках текущего ремонта. Наибольший объем работ выполнили в Люберцах, Мытищах, Химках, Одинцовском и Ленинском округах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В течение февраля специалисты проводили работы по обеспечению безопасности и исправности лифтового оборудования в многоквартирных домах региона. Всего было отремонтировано порядка 3,7 тыс. подъемников.

Больше всего лифтов привели в порядок в Люберцах — 416, в Мытищах — 390, в Химках — 370, в Одинцовском округе — 320 и в Ленинском — 282.

Управляющие организации обязаны ежемесячно проводить плановое техническое обслуживание лифтов: проверять узлы и механизмы, смазывать детали, подтягивать соединения и тестировать системы безопасности. При любой неисправности лифт должен быть немедленно остановлен до полного устранения причины. Кроме того, раз в год проводится полное техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации и выдачей разрешения на дальнейшую эксплуатацию.

В случае поломки жители могут обратиться в управляющую организацию дома, в Единую диспетчерскую службу Московской области по ссылке https://eds.mosreg.ru/, а также в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области: https://mstg.mosreg.ru/ov/territorialnye-otdely-na-karte.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.