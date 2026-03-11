В Подмосковье за февраль отремонтировали 2 тыс мусоропроводов

Коммунальные службы Подмосковья за февраль 2026 года устранили неисправности около 2 тыс. мусоропроводов в многоквартирных домах. Работы продолжаются в плановом режиме, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мусоропровод представляет собой вертикальный ствол в подъезде многоквартирного дома. В его состав входят клапаны, дефлектор, зачистное моюще-дезинфицирующее устройство, шибер и мусоросборная камера с оборудованием. На каждом этаже размещены люки для сбора отходов без выхода из дома.

Управляющие компании обязаны ежедневно менять заполненные приемные емкости и обеспечивать своевременный вывоз отходов. Ежемесячно проводится обеззараживание, дезинсекция и дератизация помещений и оборудования мусоропровода.

По обращениям жителей специалисты устраняют засоры и выполняют ремонт при поломках и авариях. Плановый или капитальный ремонт системы должен проводиться не реже одного раза в пять лет.

При засоре или появлении неприятного запаха жители могут обратиться в управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу Московской области — ЕДС МО: https://eds.mosreg.ru/

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.