В Подмосковье выбрали лучшего специалиста МФЦ

16 июня в Подмосковье завершился 11-й региональный конкурс на лучшего специалиста МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Участниками стали 16 самых инициативных, опытных и квалифицированных специалистов МФЦ Московской области из Дмитрова, Егорьевска, Клина, Королева, Красногорска, Краснознаменска, Мытищ, Подольска, Реутова, Рузы, Талдома и Щелкова.

Лучшие из лучших соревновались в индивидуальном и групповом зачете, а также прошли очное собеседование с конкурсной комиссией. По итогам конкурса определились победители в номинации «Лучший специалист МФЦ» в трех категориях:

«Лучший универсальный специалист МФЦ» — главный специалист отдела приема заявителей МФЦ г. о. Королев, Некрылов Владимир Александрович.

«Лучший наставник МФЦ» — главный специалист, контролер-инструктор МФЦ г. о. Подольск МФЦ, Никитина Анастасия Ивановна.

«Лучший специалист СПС» — главный специалист-консультант РПГУ отдела приема заявителей МФЦ м. о. Дмитровский, Самедова Азада Гардашханкызы.

Победители конкурса представят Подмосковье на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.