В Подмосковье в ноябре пройдет фестиваль дворовых мероприятий «Наш двор»

IV ежегодный фестиваль дворовых мероприятий «Наш двор» пройдет в Подмосковье в первой декаде ноября. Уже по традиции будут выбраны пять лучших команд, которые представят свои проекты 8 ноября во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Московский областной фестиваль-конкурс «Наш двор» проводится в целях демонстрации лучших дворовых практик. В этом году темой конкурса станет единство и объединение. Жители региона представят проекты, в которых расскажут о том, что их объединяет в стремлении участвовать в жизни своего двора, а также в формировании активных соседских сообществ.

В список мероприятий входят праздники, творческие выступления и конкурсы, мастер-классы и другие виды дворовых активностей на усмотрение участников.

Также принимаются идеи дворовых мероприятий, запланированные соседскими сообществами к проведению до конца 2024 года, основной целью которых является единство и объединение соседей.

Проекты должны отвечать на вопросы «Что нас объединяет в нашем дворе?» или «Кого объединяет наш двор?».

Участником конкурса может стать любое дворовое сообщество Подмосковья. Заявки принимаются на сайте в срок с 14 по 28 октября 2024 года.

Призовой фонд конкурса в 2024 году составит 500 000 рублей.

«В Подмосковье ежегодно создаются новые современные и благоустроенные площадки на месте старых, заброшенных территорий. Это становится возможным благодаря активным горожанам, которые привносят новую жизнь в свои дворы, организуя мероприятия и создавая уютные пространства для всех. Более 2,5 тыс. таких площадок уже трансформировались в рамках этой тенденции», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Жители буквально вдыхают в свои дворы новую жизнь, организуют разнообразные мероприятия, включая праздники и спортивные соревнования. Все это делается с огромным энтузиазмом и любовью к своему двору. Мы уверены, что такие инициативы следует поддерживать и распространять по всему региону. Люди активно работают с детьми, прививая им любовь к своей малой Родине и месту, где они родились и выросли», — добавила руководитель Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

После 28 октября конкурсной комиссией будут отобраны 5 дворовых команд, вышедших в финал, которые поборются за 1 место и 160 тысяч рублей на фестивале «Наш двор» 8 ноября во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском.

Узнать все подробности и ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте.

Конкурс проводится по инициативе региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и при поддержке правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.