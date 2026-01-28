В Подмосковье увеличили количество техники для уборки снега после снегопада

В Подмосковье после нового снегопада на муниципальные дороги вывели более 7 тысяч единиц техники и 30 тысяч специалистов для уборки снега, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ночь на 28 января в Подмосковье на муниципальных дорогах работали более 500 единиц техники. Снежный покров в отдельных районах может увеличиться на 10–15 см. Для ликвидации последствий снегопада задействовали максимальное количество техники и специалистов.

На уборку вышли более 7 тысяч единиц коммунальной и дорожной техники, включая тракторы, мини-погрузчики, дорожные машины и самосвалы. Работы выполняют 30 тысяч специалистов и более 3 тысяч ручных роторов. Округа получили дополнительно около 800 единиц техники от отраслевых министерств и ведомств.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что ручную уборку во дворах начали с 6 утра, а механизированную — с 8 часов. Выход персонала составил 95%, что выше, чем в предыдущий снегопад. За сутки в 16 случаях оказывали помощь застрявшим фурам, для чего был создан оперативный штаб.

Приоритетными направлениями уборки стали входные группы подъездов, лестницы, пути к остановкам, магазинам и социальным объектам, подъезды к контейнерным площадкам, детские и спортивные площадки, а также парковки. Работу всех служб координируют через приложение «Яндекс Вектор», позволяющее отслеживать технику и сотрудников в реальном времени.

Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.