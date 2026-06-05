В Подмосковье утвердили ГОСТы для капремонта домов с 2027 года

В Подмосковье утвердили два национальных стандарта, которые регламентируют приемку работ и оформление программ капремонта многоквартирных домов. Документы вступят в силу с 1 февраля 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Федеральное агентство Росстандарт утвердило ГОСТ Р 72638-2026 и ГОСТ Р 72639-2026. Первый стандарт впервые комплексно описывает процедуру приемки выполненных работ — от формирования комиссии до подписания итоговых актов.

Документ закрепляет зоны ответственности регионального оператора, подрядчика, собственников помещений, управляющих организаций, органов местного самоуправления и жилищного надзора. Он вводит единый алгоритм приемки по всей стране, определяет состав комиссии и сроки устранения замечаний, а также устанавливает типовые формы актов и чек-листы для оценки качества. Стандарт не распространяется на реконструкцию, реставрацию, новое строительство и объекты культурного наследия.

ГОСТ Р 72639-2026 устанавливает единую форму региональной программы капитального ремонта сроком на 30 лет с ежегодной актуализацией и трехлетнего краткосрочного плана. В программу должны включаться все многоквартирные дома субъекта РФ с перечнем работ по каждому объекту. Документ предусматривает ведение программы в электронном виде, обязательное отражение источников финансирования и единые требования к обновлению краткосрочных планов. Ожидается, что новые стандарты повысят прозрачность и качество работ и сократят количество спорных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.