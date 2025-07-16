В Подмосковье устранили около 9 тыс засоров канализации с начала года

Специалисты 7 филиалов Мособлводоканала с начала года устранили 8 702 засора на сетях водоотведения, обеспечивая стабильную работу коммунальной инфраструктуры, транспортировку и очистку сточных вод в регионе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для оперативного устранения засоров применяются различные методы:

Гидродинамический с помощью каналопромывочной спецтехники: используются для удаления сложных и протяженных засоров, промывки труб большого диаметра и удаления отложений. Шланг с насадкой вводится в канализационную трубу. Вода, выходящая из форсунки под высоким давлением, разрушает засор на мелкие частицы.

Механический с использованием тросов и других приспособлений: применяется для устранения простых засоров, извлечения крупных предметов и работы в труднодоступных местах. Специалист вводит трос в трубу, вращая его, для разрушения или полного извлечения засора.

Восстановлена проходимость на более 2 300 участков сетей Куровских очистных сооружений;

1 914 — Орехово-Зуевского водоканала;

822 — Электростальский водоканал;

815 — Павлово-Посадского коммунальные системы

807 — Шатурский водоканал;

465 — Ногинский водоканал;

184 — Электрогорские коммунальные системы.

Основной причиной засоров является попадание нерастворимого мусора в систему водоотведения. Напоминаем жителям о недопустимости сброса отходов в канализацию. Это может привести к серьезным сбоям в работе сетей водоотведения, преждевременному их износу и нарушению экологии в регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.