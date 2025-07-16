В Подмосковье устранили около 9 тыс засоров канализации с начала года
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты 7 филиалов Мособлводоканала с начала года устранили 8 702 засора на сетях водоотведения, обеспечивая стабильную работу коммунальной инфраструктуры, транспортировку и очистку сточных вод в регионе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Для оперативного устранения засоров применяются различные методы:
- Гидродинамический с помощью каналопромывочной спецтехники: используются для удаления сложных и протяженных засоров, промывки труб большого диаметра и удаления отложений. Шланг с насадкой вводится в канализационную трубу. Вода, выходящая из форсунки под высоким давлением, разрушает засор на мелкие частицы.
- Механический с использованием тросов и других приспособлений: применяется для устранения простых засоров, извлечения крупных предметов и работы в труднодоступных местах. Специалист вводит трос в трубу, вращая его, для разрушения или полного извлечения засора.
Восстановлена проходимость на более 2 300 участков сетей Куровских очистных сооружений;
- 1 914 — Орехово-Зуевского водоканала;
- 822 — Электростальский водоканал;
- 815 — Павлово-Посадского коммунальные системы
- 807 — Шатурский водоканал;
- 465 — Ногинский водоканал;
- 184 — Электрогорские коммунальные системы.
Основной причиной засоров является попадание нерастворимого мусора в систему водоотведения. Напоминаем жителям о недопустимости сброса отходов в канализацию. Это может привести к серьезным сбоям в работе сетей водоотведения, преждевременному их износу и нарушению экологии в регионе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.