В Подмосковье устранили более 90% выявленных дефектов в содержании территорий в 2024 году

С начала года председатели многоквартирных домов Подмосковья зафиксировали более 6 тыс. нарушений, которые касались состояния малых архитектурных форм, асфальтового покрытия на придомовых территориях, содержания ДИП и контейнерных площадок. Всего устранено более 5,6 тыс. дефектов — 93% от количества выявленных, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Все выявленные недочеты отправляются на исправление профильным организациям, а инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору следят за оперативным устранением зафиксированных проблем.

Больше всего недочетов решено в городских округах:

Королев — 2 169;

Волоколамский — 1 538;

Красногорск — 418.

С информацией о том, как стать общественным инспектором и приобщиться к жилищному надзору, можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.