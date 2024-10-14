В Подмосковье устранили более 90% выявленных дефектов в содержании территорий в 2024 году
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
С начала года председатели многоквартирных домов Подмосковья зафиксировали более 6 тыс. нарушений, которые касались состояния малых архитектурных форм, асфальтового покрытия на придомовых территориях, содержания ДИП и контейнерных площадок. Всего устранено более 5,6 тыс. дефектов — 93% от количества выявленных, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Все выявленные недочеты отправляются на исправление профильным организациям, а инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору следят за оперативным устранением зафиксированных проблем.
Больше всего недочетов решено в городских округах:
- Королев — 2 169;
- Волоколамский — 1 538;
- Красногорск — 418.
С информацией о том, как стать общественным инспектором и приобщиться к жилищному надзору, можно ознакомиться на официальном сайте министерства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.