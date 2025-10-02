В Подмосковье упростили подачу заявок на поверку газовых счетчиков

Теперь на регпортале в услуге «Поверка бытовых приборов учета газа» лицевой счет абонента будет заполняться автоматически по данным из личного профиля заявителя. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы сэкономить время и избежать ошибок, достаточно в разделе «Недвижимость» личного профиля предоставить свое согласие на «подтягивание» данных о недвижимости из Росреестра и лицевых счетов из Мособлгаза. После этого лицевой счет будет подставляться в электронную форму автоматически при оформлении заявки», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Поверку газового счетчика необходимо выполнять раз в 6-10 лет в соответствии со сроками, указанными в паспорте прибора. Подать заявку на проведение работ можно онлайн.

Услуга «Поверка бытовых приборов учета газа» доступна на главной странице регионального портала в блоке «Полезная информация», а также в разделе «Жилье» — «Газоснабжение». Воспользоваться ею могут физические лица.

Чтобы отправить заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Решение поступит в личный кабинет в течение 5 рабочих дней. После чего заявителю позвонят и согласуют дату и время приезда специалиста.

Акт выполненных работ поступит в электронном виде в личный кабинет. Его необходимо подписать онлайн с помощью Госключа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.