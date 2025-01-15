В Подмосковье стартует январский период приема показаний счетчиков

сегодня в 16:16

«МосОблЕИРЦ» начинает принимать январские показания приборов учета. Период передачи показаний по электроэнергии — с 15 по 26 января. Сроки приема показаний и даты поверки приборов учета указаны в личном кабинете на сайте «МосОблЕИРЦ» и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Как правильно передавать показания

Важно следить, чтобы показания совпадали с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не поменялись местами.

Необходимо вносить только целые числа, до запятой.

Показания за текущий месяц не могут быть меньше предыдущих показаний.

Передавать показания нужно, даже если в квартире никто не проживает или при нулевом потреблении. Передавать необходимо не нули, а текущие показания счетчика.

Способы передачи показаний:

на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

по телефону 8 (499) 444-01-00 через автоматического голосового помощника;

в клиентских офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.