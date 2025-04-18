В Подмосковье стартует бесплатное обучение по профессии «Оператор котельной»

Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства, подведомственный министерству ЖКХ Московской области проведет бесплатное обучение по программе профессиональной подготовки «Оператор котельной». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кто может пройти обучение:

желающие получить профессию «Оператор котельной», даже без опыта работы в данной сфере;

специалисты, имеющие начальные навыки работы с котельным оборудованием и желающие повысить свою квалификацию.

По итогам обучения и успешной сдачи экзамена обучающиеся получат свидетельство и удостоверение с внесением в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Программа стартует с 30 апреля 2025 года

Мероприятие пройдет на базе АО «Одинцовская теплосеть» в городском округе Одинцово.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.