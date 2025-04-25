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В Подмосковье стартует бесплатное обучение по профессии «Аппаратчик химводоочистки»

Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства объявляет о старте бесплатного обучения по программе профессиональной подготовки «Аппаратчик химводоочистки». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Пройти его могут все желающие без текущего опыта в профессии, а также специалисты, имеющие начальные навыки работы с водоподготовительным оборудованием.

Участников курса ждет насыщенная программа:

химический контроль на водоочистке;

автоматизация на водоподготовке, контрольно-измерительные приборы;

устройство и правила эксплуатации водоподготовительного оборудования;

способы обработки вод;

работа с трубопроводами, арматурой, насосами и теплообменниками;

и многое другое.

По итогам обучения и успешной сдачи экзамена обучающиеся получат свидетельство и удостоверение с внесением в ФИС ФРДО.

Старт программы: с 26 мая 2025 года

Место проведения: база МУП «Теплосеть» в городском округе Кашира.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.