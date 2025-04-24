В Подмосковье стартовали работы по промывке контейнерных площадок

На территории Московской области продолжается месяц чистоты и благоустройства. Один из сезонных видов работы коммунальных служб и управляющих организации весной и летом — промывка контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору регионп.

Так, с начала весны сотрудниками коммунальных служб проведена мойка контейнерных площадок на более 9 тыс. дворовых и общественных пространствах.

В число с наибольшим количеством проведенных работ вошли городские округа:

Раменский — 432;

Клин — 426;

Талдомский — 368.

Мойка проводится с использованием поливомоечной машины, установки «Керхер» и автоподъемкника (при необходимости). Выполняют процедуру водой с применением специализированных моющих средств, которые эффективно удаляют грязь и налет, накопившийся за зимний период.

Промывка необходима для поддержания чистоты и предотвращения появления грызунов, насекомых и других переносчиков инфекций.

Эти мероприятия входят в план сезонных работ и проводятся 1 раз в 2 месяца, а весь процесс контролирует инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За своевременную промывку мусорных контейнеров отвечает региональнальный оператор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе установилась теплая и сухая погода, а значит — самое время привести в порядок после зимы территорию Московской области.

«Перечень задач стандартный, но подходы к выполнению мы должны искать новые, более эффективные. Это касается и системы контроля, и усиления механизации труда, и информирования жителей о наших планах — здесь не бывает мелочей, все детали имеют значение», — уточнил губернатор.