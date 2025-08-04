В Подмосковье стартовала 19-я неделя экологических игр

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:25

На территории Московской области продолжаются Экологические игры — 2025. Каждый желающий может принять участие и получить баллы, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Что ждет участников игры на этой неделе?

С 4 по 10 августа участникам необходимо выполнить следующее задание:

найти пункт приема пластика на карте «УБЕРУ» в мобильном приложении;

сделать фото на фоне пункта, подтверждающее факт сдачи, и фото со специальным жестом «👍🏻»;

прислать фото с указанием e-mail, который использовался при регистрации в приложении «Уберу» через кнопку «прислать фото».

Участники, которые справились с заданием, получат экойны за выполненное задание. Чем больше бонусов начислено, тем выше шансы на получение призов в финале игры.

Экологические игры продлятся до 21 сентября. Жители Подмосковья могут присоединиться на любом этапе.

Если вы хотите стать участником игры — переходите на официальный сайт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.