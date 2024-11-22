В Подмосковье стали известны победители акции «Счастливая подписка»

Расчетный центр Подмосковья публикует список новых победителей акции «Счастливая подписка». В этот раз выиграли клиенты «МосОблЕИРЦ» с номерами лицевых счетов: 33716318, 91571940, 34013168, 39897696, 91046021, 33709383, 33722768, 91544763, 33309960, 34273749, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Каждый победитель получит 1500 рублей на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг.

Акция продолжается, шанс на выигрыш есть у каждого, кто примет решение отказаться от бумажного счета в пользу электронного.

Электронный счет — точная копия бумажного, он не потеряется и не придет в негодность, несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу. Доказательство оплаты услуг — не счет, а чек или выписка из банка. Электронная квитанция экономит бумагу, сохраняет деревья и снижает количество отходов.

Как стать участником акции:

подписаться на электронный счет в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — в разделе «Платежи» в настройках выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде»;

подписаться или быть подписанным на рекламно-информационную рассылку — в личном кабинете в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка» передвинуть бегунок вправо.

Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Розыгрыш призов — каждый месяц. Следующая десятка победителей определится в декабре. Узнать об акции подробнее можно на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.