В Подмосковье спасатели осушили 8 подтопленных ливнями дорог

Спасатели МЧС России активно борются с последствиями стихии в Московском районе. На данный момент общими усилиями они осушили 8 дорог, которые затопило ливнями накануне. Размытую в Истре дорогу также восстановили, сообщает пресс-служба областного главка МЧС РФ.

Из-за сильных ливней в Солнечногорске садоводческое товарищество «Соловьиная роща» пострадало больше всего. Там вода залила 40 участков на глубину до 1 м, река Клязьма вышла из берегов и усугубила ситуацию.

На данный момент 8 затопленных территорий осушены. Речь идет о следующих территориях: по два участка в Истре и Красногорске, остальные — в Балашихе, Жуковском, Дмитровском и Наро-Фоминском округах. Также специалисты уже починили размытую дорогу в Истре.

В настоящее время основные работы ведутся в Наро-Фоминском городском округе, где восстанавливают поврежденный мост около деревни Алексино. Местным жителям ничего не угрожает, их эвакуировали с опасных территорий.

В Истре между садовым товариществом «Юбилейный-110» и коттеджным поселком «Сысоево Парк» уже работает лодочная переправа. Строительство объездной дороги продвигается, из запланированных 1,5 км уже готово 300 м. Одновременно ведутся переговоры с Минобороны по установке временного мостового перехода ТММ-4. Электричество уже подается в штатном режиме, массовых отключений нет. Все 41 поваленное дерево уже убрано с территории.

Для ликвидации последствий обильных осадков задействованы 108 единиц спецтехники. На местах работает 324 человека.

Накануне в связи с обильными осадками на некоторых участках дорог в Московской области образовались сильные подтопления. Специалисты оперативно начали применять комплексные мероприятия по ликвидации последствий непогоды, которые планируется завершить в кратчайшие сроки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что 21 июля аварийные и коммунальные службы работали в усиленном режиме и ликвидировали последствия обильного дождя на территории Московской области. Оперативная работа позволяла минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — отметил Воробьев.