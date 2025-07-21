Дорожники Подмосковья ликвидируют последствия непогоды

В связи с обильными осадками на некоторых участках дорог в Московской области образовались сильные подтопления. В настоящее время осуществляются комплексные мероприятия по ликвидации последствий непогоды, которые планируется завершить в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мы продолжаем инспектировать дорожную сеть Подмосковья, выявляя подтопления, после чего сразу приступаем к их устранению. В настоящее время зафиксировано 24 подтопления на муниципальных дорогах и 11 на региональных дорогах, в том числе в Красногорске, Химках, Истре и Наро-Фоминском округе. В ликвидации последствий непогоды задействованы 687 дорожных рабочих и 193 единицы спецтехники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На текущий момент на региональной сети специалисты «Мосавтодора» ликвидировали три подтопления, в том числе на Шереметьевском шоссе в Химках, а также продолжают устранять подтопления на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на улице Заречной в Лобне, на улице Гагарина в Раменском, на Пенягинском и Мякининском шоссе в Красногорске и на проспекте Жуковского в микрорайоне Кучино в Балашихе. Также дорожники восстанавливают размытый участок дороги у деревни Алексино Наро-Фоминского округа.

На муниципальной сети восстанавливают два поврежденных в результате обильных осадков участка дороги: у деревни Лукьяново Наро-Фоминского округа и на подъезде к СНТ «Новатор» в округе Истра. Для оперативности к восстановительным работам привлекли специалистов «Мосавтодора».

Согласно прогнозам синоптиков, осадки сохранятся на территории Московской области в течение недели. Призываем жителей минимизировать пребывание на улице в непогоду, быть предельно осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в понедельник аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории Московской области. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды, сообщил глава региона.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК «Автодор» и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас ведется откачка воды с подтопленных участков, устраняются прорывы сетей водоснабжения и водоотведения. Также проверяется состояние ливневых стоков и дорог.

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