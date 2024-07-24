В Подмосковье состоится экологический мастер-класс «Вторая жизнь крышечек»

27 июля в 12:00 в Лосино-Петровском парке пройдет экологический мастер-класс «Вторая жизнь крышечек», организованный «Движением Первых», сообщает пресс-служба администрации горокруга Лосино-Петровский.

Участники научатся давать вторую жизнь крышкам, создавая из них различные поделки.

В парке установлено два экоконтейнера для сбора крышечек. Собранные крышки затем отправляют на переработку, а вырученные средства направляют на помощь детям, которые находятся под опекой фонда «География добра».

Возрастная категория: 6+.

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