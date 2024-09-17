В Подмосковье собрано свыше 7 тонн органических отходов за неделю

В Московской области продолжается экологическая акция по сбору избыточного урожая яблок и бахчевых. Жители региона активно присоединяются к ней, и только за первую неделю собрано более 7 тонн урожая, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» стартовала 9 сентября в 44 городских округах региона. Под сбор сезонного вторсырья Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области установлено более 77 брендированных контейнеров.

Наибольшей популярностью акция пользуется у жителей Ленинского городского округа. Здесь местные садоводы сдали более 50 кг яблок и бахчевых.

«Хорошая и нужная акция. В сезон, когда урожай удался, не знаешь, куда применить его избытки. И соседям раздашь, и заготовки приготовишь, а остатки все равно девать некуда. Все портится, очень жалко. Об акции узнали из социальных сетей. Теперь наши яблоки получат вторую жизнь и пойдут на корм для животных», — отметил участник акции Александр Ульянов.

Присоединиться к проекту до 22 сентября могут все жители региона. Нереализованную продукцию можно принести в специальные пункты приема, организованные рядом с предприятиями торговли, например, вблизи бахчевых развалов и рынков, а также в СНТ.

Точки сбора отходов можно найти на интерактивной карте.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.